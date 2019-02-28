Son Dakika Haberleri: Ambulans Uçak Böbrek Hastası İçin Havalandı

Ambulans Uçak Böbrek Hastası İçin Havalandı

15 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, durumu ağırlaşan 35 yaşındaki böbrek hastası, tedavisi için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

Ambulans Uçak Böbrek Hastası İçin Havalandı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, durumu ağırlaşan 35 yaşındaki böbrek hastası, tedavisi için ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 9 yıl önce böbrek nakli yapılan Bayram Karaçam, sağlık durumu ağırlaşınca bir süre önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Böbrek değerlerinde oluşan ani yükselme nedeniyle Antalya'daki bir hastaneye sevkine karar verilen Karaçam'ın nakli için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen Karaçam, ambulans uçakla Antalya'daki özel hastaneye gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:19 Kaynak: AA

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