Son Dakika Haberleri: Ambulans Uçak, Ceren Bebek İçin Havalandı

Ambulans Uçak, Ceren Bebek İçin Havalandı

55 dakika önce

AYDIN'da, rahatsızlanınca ailesinin hastaneye götürdüğü, 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz'a, metabolik hastalık teşhisi koyuldu.

Ambulans Uçak, Ceren Bebek İçin Havalandı, System.String[]
AYDIN'da, rahatsızlanınca ailesinin hastaneye götürdüğü, 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz'a, metabolik hastalık teşhisi koyuldu. Minik Ceren Sevim, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi. 

Efeler ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi, rahatsızlanan 3 aylık bebekleri Ceren Sevim'i, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğe; protein, karbonhidrat ile yağ asitlerinin sentezi ya da katabolizmasında meydana gelen defektler sonucu gelişen ve patolojik rahatsızlık olan metabolik hastalık teşhisi koyuldu. Hastaneye yatırıldıktan sonra ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı doğan Ceren Sevim bebeğin, Ankara'daki daha kapsamlı hastaneye sevkine karar verildi. Bunun üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığı ile temasa geçilip, ambulans uçak talep edildi. Kara ambulansıyla kuvöz içinde İzmir'deki Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen Ceren Sevim bebek, burada ambulans uçağa nakledildi. Ambulans uçak, Ceren Sevim bebeği aldıktan sonra havalandı. Minik Ceren Sevim, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:07 Kaynak: DHA

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