Ambulans Uçak Ceren Bebek İçin Havalandı (2)
39 dakika önce
MİNİK CEREN'DEN ACI HABERAydın'da rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede metabolik hastalık teşhisi koyulup, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Dr.
MİNİK CEREN'DEN ACI HABER Aydın
'da rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede metabolik hastalık teşhisi koyulup, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:03 Kaynak: DHA
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi
8 Aylık Eşini Aşağıya Attı
Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti