Son Dakika Haberleri: Ambulans Uçak Ceren Bebek İçin Havalandı (2)

Ambulans Uçak Ceren Bebek İçin Havalandı (2)

39 dakika önce

MİNİK CEREN'DEN ACI HABERAydın'da rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede metabolik hastalık teşhisi koyulup, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Dr.

Ambulans Uçak Ceren Bebek İçin Havalandı (2), System.String[]
MİNİK CEREN'DEN ACI HABER

Aydın'da rahatsızlanınca ailesinin götürdüğü hastanede metabolik hastalık teşhisi koyulup, tedavisi için ambulans uçakla Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:03 Kaynak: DHA

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