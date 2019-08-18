Son Dakika Haberleri: Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı

1 saat önce

Manisa'da, Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası İbrahim Ertürk, kök hücre nakli ve fotoferez tedavisi için ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi.

Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı, System.String[]
Manisa'da, Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası İbrahim Ertürk, kök hücre nakli ve fotoferez tedavisi için ambulans uçakla Malatya'ya gönderildi.

Manisa'da yaşayan ve bir süredir Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören 22 yaşındaki Ertürk'e uygun kök hücre, Malatya'da bulununca sevk kararı alındı.

Ertürk için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen Ertürk, ambulans uçakla Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ertürk'ün tedavisine burada devam edileceği belirtildi.
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans uçak lösemi hastası genç için havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]