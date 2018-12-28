Son Dakika Haberleri: Ambulans Uçak, Muhammed Bebek İçin Havalandı

Ambulans Uçak, Muhammed Bebek İçin Havalandı

29 dakika önce

AYDIN'da, dünyaya gelen ve doğum sonrası yapılan kontrollerde metabolik rahatsızlık tespit edilen 4 günlük Muhammed bebek, tedavisi için ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans Uçak, Muhammed Bebek İçin Havalandı, System.String[]
AYDIN'da, dünyaya gelen ve doğum sonrası yapılan kontrollerde metabolik rahatsızlık tespit edilen 4 günlük Muhammed bebek, tedavisi için ambulans uçak ile  Ankara'ya sevk edildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 4 günlük Muhammed Baki Taşkaya bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde doktorlar tarafından doğuştan gelen metabolik hastalığı olduğu tespit edildi. Muhammed bebeğin tedavisi amacıyla Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer bulundu. Ankara'ya nakil için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek ambulans uçak talep edildi. Bakanlık tarafından ambulans uçak tahsisi yapıldı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 112 kuvözlü ambulansı ile nakledilen Muhammed bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Muhammed bebeğin tedavisine Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:28 Kaynak: DHA

Aydın, Ankara, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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