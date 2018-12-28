Ambulans Uçak, Muhammed Bebek İçin Havalandı
29 dakika önce
AYDIN'da, dünyaya gelen ve doğum sonrası yapılan kontrollerde metabolik rahatsızlık tespit edilen 4 günlük Muhammed bebek, tedavisi için ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi.
AYDIN'da, dünyaya gelen ve doğum sonrası yapılan kontrollerde metabolik rahatsızlık tespit edilen 4 günlük Muhammed bebek, tedavisi için ambulans uçak ile Ankara
'ya sevk edildi. Aydın
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 4 günlük Muhammed Baki Taşkaya bebeğin doğum sonrası yapılan kontrollerinde doktorlar tarafından doğuştan gelen metabolik hastalığı olduğu tespit edildi. Muhammed bebeğin tedavisi amacıyla Ankara Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer bulundu. Ankara'ya nakil için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Sağlık Bakanlığı
Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek ambulans uçak talep edildi. Bakanlık tarafından ambulans uçak tahsisi yapıldı İzmir Adnan Menderes Havalimanı
'na 112 kuvözlü ambulansı ile nakledilen Muhammed bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Muhammed bebeğin tedavisine Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:28 Kaynak: DHA
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