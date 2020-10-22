Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu - Son Dakika

Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu

22.10.2020 09:17

Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı farklı illerdeki iki bebek için havalandı Korona virüsle mücadelede yurtdışındaki hastaları Türkiye'ye ulaştırma noktasında önemli bir rol üstlenen sağlık bakanlığı bünyesindeki hava ambulansı, bu kez...

Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu

Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı farklı illerdeki iki bebek için havalandı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadelede yurtdışındaki hastaları Türkiye'ye ulaştırma noktasında önemli bir rol üstlenen sağlık bakanlığı bünyesindeki hava ambulansı, bu kez Kahramanmaraş'taki 3 günlük bebek Debbek ve Konya'daki 2 aylık Meryem için havalandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla küresel ölçekte en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Türkiye, gerek tedavi gerekse virüsten korunma noktasında attığı adımlarla ses getirmişti. Pandemi sürecinde birçok ülke virüs bulaşan hastalarını tedavi etmekte zorlanırken sağlık bakanlığı, yurtdışındaki vatandaşların çağrılarına hızlı refleks göstererek bünyesindeki hava ambulans uçakla hastaları özel olarak Türkiye'ye getirip tedavi altına alınmasını sağlamıştı.

Hava ambulans uçağı bebekler için havalandı

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hava ambulans uçağı bu kez Kahramanmaraş'taki 3 günlük Debbek bebek ve Konya'daki 2 aylık Meryem Nida Şeker için havalandı. Atatürk Havaalanı'ndan dün saat 11.44'te hareket eden ambulans uçağın ilk rotası Kahramanmaraş oldu. Kahramanmaraş'a ulaşan ambulans uçak ekibi, burada "Konjenital Kalp Hastalığı" olan 3 günlük Eye Debbek'i ambulans ekiplerinden alarak kuvöze yerleştirip ikinci adres olan Konya'ya doğru hareket etti. Kahramanmaraş'tan havalanan uçak yaklaşık 1 saat sonra Konya Havalimanına iniş yaptı. Ekipler burada apronda bekleyen ambulanstan Dilate Kardiyomiyopati teşhisi koyulan 2 aylık Meryem Nida Şeker'i teslim alarak kuvöze yerleştirip İstanbul'a doğru hareket etti.

"Kahramanmaraş ve Konya'dan bebeklerimizi alarak İstanbul'a nakledeceğiz"

Bebekler için havalanan ambulanstaki görevli Doktor H. Fatih Albayrak, bebekler hakkında bilgiler vererek, "3 gün önce Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesinde dünyaya gelen miadında dolan bebeğimiz 2 bin 850 gram doğmasının ardından solunum sıkıntısı gelişmiş. Solunum sıkıntısının sonrasında yapılan tetkikler sonucunda kalp kapaklarında problem olduğu anlaşılmış ve yeni tetkik ve tedavi için, ameliyat olması için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürmek için bebeğimizi ambulans uçağımıza aldık. Pandemi sürecinde normal, standart yaptığımız görevlerin haricinde gerekli olduğu hallerde Covid pozitif hastalarını istenilen illerden merkez hastanelere götürmek için çalışıyoruz. Bugün sabah İstanbul'dan hareketle Kahramanmaraş'ta bir bebeğimiz ve onun haricinde Konya'dan da kalp rahatsızlığı olan başka bir bebeğimizi İstanbul'a getirmek üzere 11.44'te havalandık. Kahramanmaraş'a indikten sonra bebeğimizi aldık, şu an Konya yolundayız, oradan diğer bebeğimizi de alacağız ve İstanbul'a nakledeceğiz. Uçağımızda aynı anda iki hastaya hizmet verebilecek kapasitemiz mevcut. Uçağımızda şu anda yeni doğan ünitesinde olması gereken bütün ekipmanlar mevcuttur. Solunum cihazından monitör ve kuvöze varıncaya kadar her türlü imkanımız bulunuyor" dedi.

Doktorlar bir dakika bile gözünü bebeklerden ayırmadı

Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki uçak ambulans ekibi, kuvöze yerleştirilen bebekleri sürekli kontrol altına tutarak, değerlerinin ölçümünü takip etti. Ekipler kuvöze yatan bebekleri bir an olsun takipten çıkarmayarak, sürekli kontrollerini yerine getirdi. Hava ambulans uçağı İstanbul'dan hareket ettikten yaklaşık 4 saat içerisinde Kahramanmaraş ve Konya'dan bebekleri alarak saat 15.30 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. İniş sonrası apronda bekleyen ambulanslarla Meryem Nida Şeker isimli bebek Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bebek Debbek ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu
Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu

Kahramanmaraş, Ambulans, Konya, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ambulans uçakla bir günde iki bebek operasyonu - Son Dakika

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