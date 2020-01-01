Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde ambulans ve hasta taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Trabzon'un Araklı ilçesinde ambulans ve hasta taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinden hasta almak için yola çıkan ambulans Yeşilyurt yolundaki Yoncalı mahallesinde hastayı ambulansa yetiştirmek isteyen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf Genç/İHA)

Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:50 Kaynak: İHA
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