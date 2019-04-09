Son Dakika Haberleri: Ambulans ve İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Ambulans ve İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ambulans ve İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu,  Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası kavşağında meydana geldi. Necip Fazıl Yenişehir Devlet Hastanesi'ne hasta bırakıp dönen İsmet Dağlıoğlu yönetimindeki 46 BF 236 plakalı ambulans, İlahiyat Caddesi'nden gelen Selçuk Demirdöven yönetimindeki 01 FC 038 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil yanında ilerleyen Arif Dağdönderen yönetimindeki 46 BU 223 plakalı otomobile çaptı. Kazada, Selçuk Demirdöven ile Senem Dağ yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:33 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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