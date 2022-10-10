Son dakika haber: Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı

10.10.2022 03:50

Son dakika 3. sayfa haberi: Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ambulans çarptı.

Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı

BURSA - Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ambulans çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı.

Kaza, Merkez Osmangazi İlçesii, Haşim İşcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağlıkçı şoförün yönetimindeki 16 SEG 84 plakalı ambulans, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine bir başka ambulans sevk edilirken, yaşlı kadına ilk müdahaleyi sağlıkçı şoför ve ekip arkadaşları yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin, acı içinde "Bu kadar hızlı gidilir mi evladım?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Olay yerine bir başka ambulansın gelmesiyle yaralı kadın hastaneye kaldırılırken,polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Çetin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı - Son Dakika

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