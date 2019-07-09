Ambulans, yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 5 yaralı

ORDU'nun Akkuş
ilçesinde, hasta taşınan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, 2'si sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Akkuş- Ünye
yolunda meydana geldi. Abdurrahman Kırca
yönetimindeki plakası bilinmeyen 112 Acil Servis
ambulansı, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Abdurrahman Kırca ile sağlık görevlileri Dilara B., Dilek A. ve hasta Salihe Ç. ile yakını Münevver Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, 5 yaralıyı ambulansla Ünye Devlet Hastanesi
ve özel hastaneye kaldırdı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu