Ambulans yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Ambulans yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

04.02.2023 16:02

Ambulans yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı Karda evde mahsur kalan hasta makam aracıyla hastaneye kaldırıldı Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan vatandaş, belediye başkanının makam aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Ambulans yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

Karda evde mahsur kalan hasta makam aracıyla hastaneye kaldırıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan vatandaş, belediye başkanının makam aracıyla hastaneye kaldırıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde hasta vatandaş Mehmet Atmaca, tedavisi için hastaneye götürülmek istendi. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan engebeli yolda, ambulans ilerleyemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şoförüne talimat vererek, hastanın makam aracı ile hastaneye bırakılması istendi. Harekete geçen belediye ekipleri, hasta vatandaşı evinden olarak makam aracı ile hastaneye ulaştırdı. Hasta yakınları Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulans yolda kalınca makam aracıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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