Ambulansa çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Belediye ekipleri, kazada yola dökülen akaryakıtı temizlemek için kumlama çalışması yaptı.

Bunun üzerine, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PMD 65 plakalı otomobil de ambulansa arkadan çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:29

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir