Ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı - Son Dakika

Ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi'ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi'ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.

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Olay, 12 Temmuz'da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans yolda ilerlerken R.T. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşun isabet etti.


Olayın ardından saldırgan R.T., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı - Son Dakika
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22:55
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22:29
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne serilecek halı ilk kez görüntülendi
22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
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