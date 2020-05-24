Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu (3) - Son Dakika

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜNDEN ZİYARET

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen O.G.'nin kürekle saldırdığı polis memurunu evinde ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile birlikte Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memurunu ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.