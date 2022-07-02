Son dakika haber... Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada

02.07.2022 16:44

Son dakika 3. sayfa haberi: Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada Samsun'da hastane önündeki ambulansın içinde fark edilen yılan korku ve paniğe sebep oldu.

Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada

SAMSUN - Samsun'da hastane önündeki ambulansın içinde fark edilen yılan korku ve paniğe sebep oldu.

Olay, Samsun Eğitimi ve Araştırma Hastanesi Asil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi'nden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastayı götüren 112 Acil Servis'e ait ambulansın içinde yılan fark edildi. Hastanenin acil servisi önünde park halindeki ambulansın ön sağ kapı yanında içinde yılanı gören sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.

Soğuk hava ve biber gazı sıkıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına kaçan yılanı çıkartmak için tüplerle soğuk hava sıktı. Yılanı saklandığı yerden çıkartmak için itfaiye ekipleri polisin getirdiği biber gazını da sıkıp çıkması için uzun süre uğraştı. Daha sonra ambulans hastanenin açık otoparkına çekildi ve burada da yılanı yakalama çalışması devam etti.

1,5 saat süren çalışma sonuçsuz kaldı

İtfaiye ekipleri bir ara yılanın ön sağ çamurluk üstündeki bir kapak içinde gizlendiğini tespit etti. Kapak sökülerek yılan yakalanmak istenirken yılan bir anda bulunduğu yenden aracın iç kısmına kaçtı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada yılan saklandığı yerde bulunamadı. Motorun iç kısımlarına saklandığı tahmin edilen yılanı çıkarma çalışması ise sona erdi.

Ambulans Samsun İl Ambulans Müdürlüğüne götürüldü ve görevliler içinde yılan bulunan ambulansı burada bırakıp bir başka ambulansı teslim olarak görev yerleri olan Çarşamba ilçesine geri döndü. Samsun İl Ambulans Başhekimliği önünde park edilen yılanlı ambulansın içindeki yılanın zaman içinde kendi kendine çıkabileceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
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İtfaiyeciler araçlarına giren yılanı özel aparatla çıkardı İtfaiyeciler araçlarına giren yılanı özel aparatla çıkardı Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ekiplerin ambulansa giren yılanla imtihanı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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