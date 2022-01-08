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Ambulansa yol vermeyen çöp kamyonunun personeli "Geberen gebersin" diye bağırdı - Son Dakika

Ambulansa yol vermeyen çöp kamyonunun personeli "Geberen gebersin" diye bağırdı

08.01.2022 23:44

Muğla'da bir kişiyi evinden alarak hastaneye yetiştirmek isteyen ambulansa, sokakta yol vermeyen bir çöp kamyonunun personeli " Geberen gebersin' diye bağırdı. Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından 3 personel hakkında idari işlem başlatıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi, "Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti." ifadelerini kullandı.

Muğla'da rahatsızlanan bir kişiyi evinden alan ve hastaneye sevk etmek üzere hareket eden ambulans, bugün öğle saatlerinde, Menteşe ilçesi Karamehmet Mahallesi Dicle Sokak'ta belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonuyla karşılaştı.

"GEBEREN GEBERSİN"

İddiaya göre, yolu kapatan çöp kamyonunu şoförü, ambulansa yol vermezken, personellerden birisi de 'Geberen gebersin' diye bağırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olayın ardından Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, inceleme ve görüntülerde yer alan personeller hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"ESPRİ YAPTIM"

Konu ile ilgili açıklama yapan temizlik işçisi Türker Göçmen ise "İşin yoğunluğundan dolayı düşüncesizce sözler sarf ettim. Kötü niyetli değildim. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten çok özür dilerim. Yoksa bir insan yaşamı ile ilgili böyle art niyetli düşünmek mümkün değildir. Ambulans şoförü ile tanışıklığımız ve arkadaşlığımızdan dolayı amacını aşan bir espri yaptım. Bunun yanlış olduğunu sonradan fark ettim ama iş işten geçmişti. Kastım böyle bir düşünce değildi" dedi.

Ambulansa yol vermeyen çöp kamyonunun personeli Geberen gebersin diye bağırdı
Ambulansa yol vermeyen çöp kamyonunun personeli Geberen gebersin diye bağırdı
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Temizlik İşçisi, Ambulans, Dicle, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansa yol vermeyen çöp kamyonunun personeli 'Geberen gebersin' diye bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ambulansa yol vermeyen çöp kamyonunun personeli "Geberen gebersin" diye bağırdı - Son Dakika
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