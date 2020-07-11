Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförü hakkında yasal işlem - Son Dakika

Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförü hakkında yasal işlem

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, sağlık ekibinin hasta almaya gittiği ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün tespit edildiğini, hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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