Son dakika haberi | İSTANBUL ? AMBULANSA YOL VERMEYEN KORSAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL ? AMBULANSA YOL VERMEYEN KORSAN TAKSİCİYE CEZA

13.10.2022 10:15

Son dakika haberi... İSTANBUL'da Basın Ekspres yolu üzerinde emniyet şeridinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü arkasından gelen sirenleri açık ambulansa yol vermedi.

İSTANBUL'da Basın Ekspres yolu üzerinde emniyet şeridinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü arkasından gelen sirenleri açık ambulansa yol vermedi. Sürücünün ısrarla yol vermemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken polis, korsan taksicilik yaptığı da belirlenen O.K. isimli sürücüye 11 bin 340 lira ceza yazdı.

İstanbul'da 30 Eylül Cuma günü Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halinde olan bir ambulans, emniyet şeridinde devam ederken önündeki bir otomobilden yol istedi. Sirenleri açık olan ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü dakikalarca emniyet şeridinden çekilmedi. O anlar ambulanstaki bir sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda otomobil sürücüsünün O.K. olduğu tespit edildi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen O.K., Bostancı'da yakalandı. Polis O.K.?ye toplam 11 bin 340 lira cezai işlem uygularken aracını ise 60 gün trafikten men etti.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL ? AMBULANSA YOL VERMEYEN KORSAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL ? AMBULANSA YOL VERMEYEN KORSAN TAKSİCİYE CEZA - Son Dakika
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