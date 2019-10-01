Son Dakika Haberleri: Ambulansa yol vermeyen lamborghini sürücüsü cezayı yedi
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Ambulansa yol vermeyen lamborghini sürücüsü cezayı yedi

1 saat önce

Rusya'da sirenleri açık şekilde seyreden ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü büyük tepki çekti.

Ambulansa yol vermeyen lamborghini sürücüsü cezayı yedi, System.String[]
Rusya'da sirenleri açık şekilde seyreden ambulansa yol  vermeyen Lamborghini sürücüsü büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası araç polis tarafından çevirildi ve sürücüye ceza kesildi.

Görüntüler Rusya'nın başkent Moskova'da kaydedildi. Sol şeritte seyreden ve sirenleri açık olan ambulansa yol vermeyen Lamborghini marka aracı, yine trafikteki bir başka sürücüsü kaydetti. Herkesin yol verdiği ambulansa yol vermemekte inat eden ve bir süre sonra şerit değiştirerek ambubansın yolunu açan lüks aracın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Tepki çeken görüntüler sonrası polis, 30 yaşındaki sürücüyü bir uygulamada çevirdi ve ona para cezası kesti.

Görüntü Dökümü
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-Lamborghini'nin ambulansa yol vermemesi
- Polis tarafından durdurulmuş otomobil
-Sürücü ve polisin görüntüsü


Lamborghini, Polis, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:37 Kaynak: DHA
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