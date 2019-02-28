Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı
20 dakika önce
5 Karayolu'nda seyir halindeki ambulansın önüne geçerek ilerlemesini engelleyip trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası yakalandı.
E-5 Karayolu'nda seyir halindeki ambulansın önüne geçerek ilerlemesini engelleyip trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası yakalandı.
E-5 Karayolu Bakırköy
mevki'inde meydana gelen olay şöyle gerçekleşmişti. Edirne
istikametine seyir halinde olan ambulansa yol vermeyerek önünü geçen trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi
Amirliğine teslim edildi. Burada ifadesi alınan sürücü M.E.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalinden kaynaklanan 324 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürerken adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:11 Kaynak: İHA
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