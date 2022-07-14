Edinilen bilgiye göre, Edremit 'ten Ayvalık karayolu istikametine seyreden yolcu otobüsü, arkasından siren çalarak gelip yol isteyen 112 ambulansına duyarsız kaldı. Ambulansın kilometrelerce takip ettiği otobüsü ışıklara geldiğinde geçtiği görüldü. Kamil Koç firmasına ait otobüsün ambulansdaki hastayı düşünmeden yoluna devam etmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Otobüs şöförünün, ambulansa neden yol vermediği bilinmezken, ambulans ışıklardan sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kamil Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti... O anlar kamerada - Son Dakika

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