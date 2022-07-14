Son dakika haberi... Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti... O anlar kamerada

14.07.2022 09:36

Son dakika haberi... Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti.

Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti... O anlar kamerada

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sirenlerini çalarak yol isteyen 112 ambulansına ısrarla yol vermeyen şehirlerarası Kamil Koç yolcu otobüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'ten Ayvalık karayolu istikametine seyreden yolcu otobüsü, arkasından siren çalarak gelip yol isteyen 112 ambulansına duyarsız kaldı. Ambulansın kilometrelerce takip ettiği otobüsü ışıklara geldiğinde geçtiği görüldü. Kamil Koç firmasına ait otobüsün ambulansdaki hastayı düşünmeden yoluna devam etmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Otobüs şöförünün, ambulansa neden yol vermediği bilinmezken, ambulans ışıklardan sonra gözlerden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kamil Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ambulansa yol vermeyen otobüs kilometrelerce yoluna devam etti... O anlar kamerada - Son Dakika
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