Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada - Son Dakika
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Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

18.01.2023 12:30

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada Başakşehir'de bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi.

Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında 03 güney yanyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halindeki 34 SV 4610 plakalı araç sürücüsü, ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Başakşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada - Son Dakika

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