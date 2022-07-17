Son dakika haber: Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira ceza kesildi

17.07.2022 10:40
Son dakika haber: Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira ceza kesildi

Son dakika haberleri... 100 Karayolu Avcılar mevkiinde ilerleyen ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi.

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde ilerleyen ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan polis, otomobil sürücüsü İbrahim Ethem K.'ye 623 lira para cezası kesti.

Olay, geçen hafta Perşembe günü Avcılar'da meydana geldi. D-100 Karayolu'nda sol şeritte ilerleyen ve içinde hasta bulunan bir ambulansın sürücüsü sirenlerini açarak, önündeki otomobil sürücüsünden yol istedi. Fakat otomobil sürücüsü ambulans şoförünün ısrarına rağmen yol vermemekte direndi. Otomobil sürücüsünün yol vermeyeceğini anlayan ambulans şoförü, sağ şeride geçerek ilerlemeye çalıştı. Otomobil sürücüsünün yol vermediği anlar ise ambulanstaki görevli tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sürücünün İbrahim Ethem K. olduğu belirlendi. Polis, ambulansa yol vermeyen sürücü İbrahim Ethem T.'yi aracıyla birlikte yakaladı. Ekipler İbrahim Ethem K.'ye 'Sol şeridi işgal etmek' suçundan 427 lira, 'Geçit üstünlüğü olan aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolunu açmaması' suçundan ise 196 lira olmak üzere toplam 623 lira cezai işlem uyguladı.


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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira ceza kesildi - Son Dakika

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