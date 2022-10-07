Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada

07.10.2022 22:41

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada Ambulansı kaçıran şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Nevşehir'de bir vatandaş 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçırdı.

Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada

Ambulansı kaçıran şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir vatandaş 112 ekiplerine ait ambulansı içerisinde hasta ve sağlık personeliyle birlikte kaçırdı. Toplam 3 araca çarpan ambulans, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra kaza yaparak durdu. Kaçırılan ambulans güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; Gülşehir'den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı. Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Ş., mahkemece tedavi görmek üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıklsrı Hastanesine sevk edildi. Öte yandan kaçırılan ambulans, trafikte seyir halindeyken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

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Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Nevşehir'de içerisinde hasta ve sağlık personeliyle kaçırılan ambulans kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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