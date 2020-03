Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K. (33), kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., 35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.