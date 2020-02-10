Ambulansın aynasını kırıp kaçtılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ambulansın aynasını kırıp kaçtılar - Son Dakika

Ambulansın aynasını kırıp kaçtılar

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Tire 112 istasyonuna bağlı bir ambulansın aynalarını kırarak kayıplara karıştı.

Ambulansın aynasını kırıp kaçtılar, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Tire 112 istasyonuna bağlı bir ambulansın aynalarını kırarak kayıplara karıştı.


Olay, İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tire 112 istasyonunda park halindeki bir ambulansın yanına gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansın iki aynasını da kırarak kayıplara karıştı. Vakaya gitmek üzere ambulansın yanına gelen 112 personelleri aynaların kırık olduğunu görünce şok yaşadı. Durumu 112 Komuta Merkezine bildiren ekipler vakaya yedek ambulansla çıktı. 112 Komuta Merkezi, ambulansı aynaları kırık olduğu için pasif konuma çekti.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:36 Kaynak: İHA
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