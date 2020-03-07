Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı - Son Dakika

Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

16 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı.

Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Çevreyolundaki Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki 01 CES 54 plakalı ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.


Devlet Hastanesi, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
Son dakika: Sahte koronavirüs paylaşımları yapanlar adli mercilere bildirilecek Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak

Son Dakika Haberleri
12:49 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi
11:54 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
11:41 Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi
11:23 Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü
11:42 Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 13:21:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]