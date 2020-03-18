Ambulansın çarptığı çift öldü, sürücü serbest - Son Dakika
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Ambulansın çarptığı çift öldü, sürücü serbest

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarpıp, ölümüne neden olan ambulansın şoförü S.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ambulansın çarptığı çift öldü, sürücü serbest, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarpıp, ölümüne neden olan ambulansın şoförü S.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İçinde hasta bulunmayan ambulansı tamire götüren S.Ç.'nin, kaza tespit tutanağında kusuru olmadığı belirtildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar yönüne giden S.Ç. yönetimindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç ve eşi Münevver Kılıç'a çarptı. Kazada Kılıç çifti yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Nazmi Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Münevver Kılıç ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Nazmi ve Münevver Kılıç çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

ŞOFÖRDE KUSUR TESPİT EDİLMEDİ

?Kaza sonrası ambulans şoförü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü. S.Ç., burada verdiği ifadede, "Bir anda önüme çıktılar. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu" dedi. S.Ç., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, kaza tespit tutanağında ambulans şoförünün kusuru olmadığı belirtildi. Ayrıca, kaza anında boş olan ambulansın kent merkezine tamirinin yapıldığı, görevli olduğu Selçuk'a dönerken de ilçeye dönüş yolunda da kazanın gerçekleştiği bildirildi.


Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:11 Kaynak: DHA

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