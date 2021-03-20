Ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklendi - Son Dakika

Ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklendi
20.03.2021 00:17
Manisa'da seyir halindeki ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans, karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola fırlayan down sendromlu 30 yaşındaki Şefik Aslan'a çarptı.
ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle tahlisiz genç metrelerce sürüklendi. Hemen ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Şefik Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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