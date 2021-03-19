Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı - Son Dakika

Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı

19.03.2021 21:59
Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı, System.String[]

MANİSA'da, ambulansın çarptığı 'Komiser Şefik' lakaplı down sendromlu Şefik Aslan (30), yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'da, ambulansın çarptığı 'Komiser Şefik' lakaplı down sendromlu Şefik Aslan (30), yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hasta almaya giden ambulansın bir anda önüne çıkan Şefik Aslan, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İlk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaptığı Aslan, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı
Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı
Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı

Komiser, Manisa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı - Son Dakika


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