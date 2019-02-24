Son Dakika Haberleri: Ambulansın Çarptığı Yaya Öldü

Ambulansın Çarptığı Yaya Öldü

57 dakika önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ambulansın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ambulansın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişiyi Antalya'ya nakleden özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans, Hurma Mahallesi'nde Batı Çevre Yolu'nun karşısına geçmeye çalışan Burhanettin Şirin'e (57) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şirin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulanstaki yaralı ise çağrılan başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cesedi, cenaze nakil aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:14 Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi

Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık! İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 00:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulansın Çarptığı Yaya Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]