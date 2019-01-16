Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
50 dakika önce
Ambulansın ulaşamadığı hastayı kepçeyle kurtardılar -Kepçe yardımı ile çıkarılan hasta 112 ekiplerine teslim edildiNEVŞEHİR - Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans hastaya ulaşamayınca, 76 yaşındaki hasta kepçe yardımı ile evinden alındı ve 112 ekiplerine teslim edildi.
Ambulansın ulaşamadığı hastayı kepçeyle kurtardılar
-Kepçe yardımı ile çıkarılan hasta 112 ekiplerine teslim edildi
NEVŞEHİR - Nevşehir
'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans hastaya ulaşamayınca, 76 yaşındaki hasta kepçe yardımı ile evinden alındı ve 112 ekiplerine teslim edildi.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan solunum yetmezliği nedeniyle sağlık ekiplerine ulaşan 76 yaşındaki Hatem Sağlam'ın evinin bulundu caddeye kar yağışı nedeniyle ambulans giremedi. Nevşehir Belediyesi'ne bağlı kepçenin devreye girmesi sonrasında yaşlı kadın evinden kepçe ile ambulansta bulunan sağlık ekiplerine kadar taşındı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadını kepçenin içerisinden alarak önce ambulansa daha sonra ise Nevşehir Devlet Hastanesine tedavisinin yapılması için götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:14 Kaynak: İHA
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
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