Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım

Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çok hızlı girdiğini belirten Fatma Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım" diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi. Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa 'nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan 67 yaşındaki Fatma Çetin'e 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna giden 16 SEG 84 plakalı ambulans çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından acı içinde yerde kıvranan Çetin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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