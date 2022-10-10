Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım - Son Dakika
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Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım

10.10.2022 04:27
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin'e (67), içinde hasta bulunmayan ambulans çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı. Kendisine çarpan ambulans şoförüne, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım" diyerek tepki gösteren Çetin, daha sonra olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan 67 yaşındaki Fatma Çetin'e 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna giden 16 SEG 84 plakalı ambulans çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından acı içinde yerde kıvranan Çetin'e ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.

"BU KADAR HIZLI GİRİLİR Mİ BE EVLADIM"

Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çok hızlı girdiğini belirten Fatma Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım" diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi. Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım - Son Dakika
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