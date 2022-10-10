Ambulansın yaya geçidinde çarptığı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım (2)

İKİ AYAĞINDA KIRIK VAR
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde yolun karşısına geçtiği sırada ambulansın çarptığı Fatma Çetin'in kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Doktorların yaptığı kontrollerde Çetin'in iki ayağında kırıklar olduğu belirlendi. Öte yandan ambulans şoförü İ.K., ifade vermek üzere adliyeye gitti. İ.K.'nin savcılıkta işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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