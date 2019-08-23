Son Dakika Haberleri: Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı
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Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

36 dakika önce

Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralıHATAY - Hatay'da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı

HATAY - Hatay'da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ACK 019 plakalı otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:33 Kaynak: İHA
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