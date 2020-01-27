Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı

6 saat önce

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı, System.String[]

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin Van'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Hakkari Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:34 Kaynak: AA
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