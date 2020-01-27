Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı
6 saat önce
Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:34 Kaynak: AA
Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.
Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin Van'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.
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