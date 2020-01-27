Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma - Son Dakika

Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma

6 saat önce

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma, System.String[]

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında 'Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı' olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu, ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Hakkari Valiliği, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:49 Kaynak: İHA
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