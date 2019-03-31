Son Dakika Haberleri: Ambulansla Evinden Oy Kullanacağı Okula Götürüldü

Ambulansla Evinden Oy Kullanacağı Okula Götürüldü

1 saat önce

Edirne'de 90 yaşındaki Sabriye Dayıoğlu, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Ambulansla Evinden Oy Kullanacağı Okula Götürüldü, System.String[]
Edirne'de 90 yaşındaki Sabriye Dayıoğlu, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.

Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan bacağından rahatsız olan Sabriye Dayıoğlu, ambulansla Vali Fahri Yücel İlkokulu'na götürüldü.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla oy kullanacağı sandığa giden Dayıoğlu, sedye üzerinde oyunu kullandı.

Rahatsızlığına rağmen oy kullanmaya geldiğini belirten Dayıoğlu, ülkenin geleceği için seçimlerde oy kullanmayı hiçbir zaman aksatmadığını ifade ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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