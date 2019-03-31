Son Dakika Haberleri: Ambulansla Getirildiği Okulda Oy Kullandı

Ambulansla Getirildiği Okulda Oy Kullandı

1 saat önce

YOZGAT'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Azmi Aysan (88), ambulansla okula getirilerek, oy kullanması sağlandı.

Ambulansla Getirildiği Okulda Oy Kullandı, System.String[]
YOZGAT'ta, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Azmi Aysan (88), ambulansla okula getirilerek, oy kullanması sağlandı.

Kentte, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemine, saat 08.00 itibarıyla başlandı. 302 bin 710 seçmenin bulunduğu kentte, 1345 sandıkta oy kullanılıyor. Seçmenler, oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Azmi Aysan, ambulansla evinden alınarak, oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla ambulanstan indirilip, sınıftaki sandığa ulaştırılan Azmi Aysan, oyunu kullandı. Aysan, oy verme işleminin ardından yine ambulansla evine götürüldü.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:47 Kaynak: DHA

Yozgat, Güncel
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