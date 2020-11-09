Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

09.11.2020 12:45
Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir ambulans hasta almak için iddiaya göre yasak yerden dönüş yapmak isterken motorla çarpıştı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bir ambulans hasta almak için iddiaya göre yasak yerden dönüş yapmak isterken motorla çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.00'da meydana geldi. İddiaya göre Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden hasta almaya çıkan 34 YB 9731 plakalı ambulans sürücüsü yasak olan yerden dönüş yapmak istedi. Tam o sırada yolunda giden 26 yaşındaki Musab Gültekin isimli motosiklet sürücüsü hızını alamayarak yanlış yola giren ambulansa çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Gültekin ağır yaralandı. Ekipler hemen yaralı Musab Gültekin'i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırırken ambulans sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hemen polis ekipleri geldi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde bir süre trafik oluştu. Ambulans ve motosiklet daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Bu yol ambulansa ters"

Ambulans olduğu için sürücüsünün yasak olan yoldan geçiş yapmaya çalıştığını dile getiren bir vatandaş, "Ambulans hastaneden çıkmaya çalışıyordu. Motorda soldan devam etti ve ambulansa vurdu. Herhalde ambulans olduğu için geçiş yapmaya çalışıyordu. Bu yol ambulansa ters. Daha sonra yaralıyı ambulansla hastaneye götürdüler" diye konuştu.

"Burada direk motoru suçlu göstermeye gerek yok"

Kazalarda motorcuların suçlu gösterilmeye çalışıldığını ifade eden bir motorcu, "Ambulansın bu yoldan girmesi trafik kurallarına göre zaten yasak. Tersten geliyor ve motorcu da sol şeritten gidiyor. Daha sonra sol tarafından vuruyor. Burada direk motoru suçlu göstermeye gerek yok. Ben motorcuyu tanımıyorum. Her şeyde motorcuları suçlu göstermeye çalışıyorlar. Ambulansın geliş yönüne bakarsanız buraya girişi yasak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Şehir Hastanesi, Ambulans, Şişli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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