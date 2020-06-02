Ambulansla otomobil çarpıştı 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Ambulansla otomobil çarpıştı 1'i ağır 2 yaralı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Fatih Sitesi ışıklı kavşağında çift taraflı kaza meydana geldi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne hasta almaya giden 67 AJ 695 plakalı ambulansla direksiyon hakimiyetini kaybeden 67 ED 148 plakalı araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Sivil araçta bulunan 44 yaşındaki Zekeriya Duyar'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Duyar hastaneye kaldırılırken araç içerisinde bulunan 44 yaşındaki eşi Safiye Duyar hafif yaralandı. Ambulans içerisinde bulunan 3 personelin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 05:00 Kaynak: İHA
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