Ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

AKSARAY'da içinde hasta bulunan ambulans, kavşakta otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, hasta Fikret Ökçe (63) ile ambulans şoförü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

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