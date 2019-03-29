Son Dakika Haberleri: Ambulansla, Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Ambulansla, Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

37 dakika önce

AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı.

Ambulansla, Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
AKSARAY'da diyaliz hastasını taşıyan ambulans, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, hasta Hatice Sarısakal (70) ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Ramazan Özdemir (64), yönetimindeki 68 KU 305 plakalı 122 Acil Servis'e ait ambulansla  Hatice Sarısakal'ı, diyaliz merkezinden alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Aksaray- Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'na geldiğinde Mesut Özel (34) yönetimindeki 34 ABB 635 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi. Kazada sürücüler Özel ve Özdemir,  diyaliz hastası Hatice Sarısakal, yakını Hörü Dilek ve sağlık görevlisi Adem Ateş (33) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN SON GÜNÜYMÜŞ 

Kazada yaralanan ambulans şoförü Ramazan Özdemir'in ise emekli olduğu ve bugün son çalışma gününün olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:18 Kaynak: DHA

Hatice Çarpar, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulansla, Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]