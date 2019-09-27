Son Dakika Haberleri: Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Fahrettin Kayhanlı (48) idaresindeki 01 EZE 80 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile 01 DLK 80 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun çevre yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada ambulansla Kozan ilçesinden Adana'daki hastaneye sevk edilen kuvözdeki bebek ile iki hemşire ve sürücüler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İmamoğlu, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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