Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:16 Kaynak: AA
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.
Fahrettin Kayhanlı (48) idaresindeki 01 EZE 80 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile 01 DLK 80 plakalı otomobil, Kozan-Adana kara yolunun çevre yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada ambulansla Kozan ilçesinden Adana'daki hastaneye sevk edilen kuvözdeki bebek ile iki hemşire ve sürücüler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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