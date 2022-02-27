Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

27.02.2022 23:32

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FM 8276 plakalı ambulans ile 33 AJK 541 otomobil, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi, otomobil de refüje çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi ile ambulans sürücüsü, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Yenişehir, Ambulans, Otomobil, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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