Ambulansla Oy Kullanmaya Geldi

-88 yaşındaki seçmen Nazmi Aysan'ın ambulansa oy kullanmaya getirilmesi -Nazmi Aysan'ın ambulanstan inişi -Aysan'ın oyunu kullanması -Aysan'ın eşinin konuşması - Yozgat Yozgat'ta oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okullara geldi.

-88 yaşındaki seçmen Nazmi Aysan'ın ambulansa oy kullanmaya getirilmesi

-Nazmi Aysan'ın ambulanstan inişi

-Aysan'ın oyunu kullanması

-Aysan'ın eşinin konuşması

- Yozgat

Yozgat'ta oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okullara geldi.



Öte yandan, sağlık sorunu bulunan 88 yaşındaki Nazmi Aysan, ambulansla evinden alınarak, oy kullanacağı Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi.

Sağlık görevlileri ve eşi Uğur Aysan'ın yardımıyla sandık başına gelen Nazmi Aysan, oyunu kullandı.



Kentte bin 345 sandıkta 302 bin 710 seçmen oy verecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Doğuda Oy Verme İşlemi Resmen Başladı! Saat 16'ya kadar Oy Kullanılacak

1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak

57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında

Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi