Son Dakika Haberleri: Ambulansla Oy Kullanmaya Gitti

Ambulansla Oy Kullanmaya Gitti

28 dakika önce

NEVŞEHİR'de Hakan Yağar (38), kırılan sol ayağına takılan platin nedeniyle ambulansla okula giderek oyunu kullandı.

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NEVŞEHİR'de Hakan Yağar (38), kırılan sol ayağına takılan platin nedeniyle ambulansla okula giderek oyunu kullandı.

Bir süre önce geçirdiği kaza sonucu sol ayağı kırılan ve platin takılan Hakan Yağar, oy kullanmaya 112 Acil Sağlık ambulansı ile götürüldü. Yağar, sağlık görevlilerinin yardımıyla Beddik Mahallesindeki evinden alınıp ambulansla İstikbal Ortaokulu'na gitti. Yağar, görevlilerinin desteği ile sınıfa gidip sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine ambulansla evine götürüldü.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:56 Kaynak: DHA

Nevşehir, Güncel
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