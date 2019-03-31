Ambulansla Oy Kullanmaya Gitti
28 dakika önce
NEVŞEHİR'de Hakan Yağar (38), kırılan sol ayağına takılan platin nedeniyle ambulansla okula giderek oyunu kullandı.
NEVŞEHİR'de Hakan Yağar (38), kırılan sol ayağına takılan platin nedeniyle ambulansla okula giderek oyunu kullandı.
Bir süre önce geçirdiği kaza sonucu sol ayağı kırılan ve platin takılan Hakan Yağar, oy kullanmaya 112 Acil Sağlık ambulansı ile götürüldü. Yağar, sağlık görevlilerinin yardımıyla Beddik Mahallesindeki evinden alınıp ambulansla İstikbal
Ortaokulu'na gitti. Yağar, görevlilerinin desteği ile sınıfa gidip sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine ambulansla evine götürüldü.
- Nevşehir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:56 Kaynak: DHA
Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza
AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı
Yatalak Seçmen, Sedyeyle Oy Kullanmaya Götürüldü