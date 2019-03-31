Son Dakika Haberleri: Ambulansla Oy Vereceği Okula Taşındı

Ambulansla Oy Vereceği Okula Taşındı

49 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Hörü Kahraman, oy kullanacağı okula ambulansla taşındı.

Ambulansla Oy Vereceği Okula Taşındı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Hörü Kahraman, oy kullanacağı okula ambulansla taşındı.

Zafer Mahallesi 142 Sokak'ta yaşayan ve bir süre önce evde düştüğü için yürümekte güçük çeken Hörü Kahraman, oyunu kullanabilmek için Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans talebinde bulundu. Nazilli Devlet Hastanesi'nden yönlendirilen ambulans ile evinden alınan Kahraman, oy kullanacağı Zafer Ortaokulu'na getirildi. Sağlık görevlilerince tekerlekli sandalye ile 1357 nolu sandığa taşınan Kahraman, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulans ile evine bırakılan Hörü Kahraman, "Vatandaşlık görevimi yerine getirebildiğim için mutluyum" dedi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

Zafer Mahallesi, Aydın, Nazilli, Güncel
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