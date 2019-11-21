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Ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesine hasta sevki yapan ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

Ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesine hasta sevki yapan ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide'den Kastamonu Devlet Hastanesine hasta sevki yapan ambulansla hafif ticari araç, Cide Kastamonu kara-yolunun Velioğlu köyü yakınındaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ambulans şoförü Ş.Ü, ambulansta bulunan hemşireler M.A ve B.S, ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yine kaza yapan ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansla sevki yapıldı.


Kaza sonrası, ambulans ve diğer araç kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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