Ambulanslar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Koronavirüs'ün yayılmaması için alınan önlemler artırılarak devam ediyor. Bu kapsamda ilk günden itibaren ilçede görev yapan ambulanslar Edremit Belediyesi Hijyen Timi tarafından belirlenen aralıklarda dezenfekte ediliyor.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadele aralıksız devam ediyor. Edremit Belediyesi Hijyen Timleri de çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İlçenin bir çok yerinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçede 112 acil servis ambulansları dahil olmak üzere hizmet veren tüm ambulanslar belirlenen aralıklar ile dezenfekte ediliyor. Çalışmalarda ekipler ambulansların içini ve dış unsurlarını dezenfekte ederken virüsün yayılmaması için de işlem sonrasında çalışma yapan ekipleri ayrıca dezenfekte ediyor. - BALIKESİR